Tak Michał Probierz uzasadnił wybór Piotra Zielińskiego na kapitana kadry. Ważne słowa selekcjonera

Szkoleniowiec uzasadnił ten wybór, padły ważne słowa. - Ważna cechą jest to, że Piotrek jest bardzo długo w tej kadrze, ma bardzo dużą liczbę spotkań - tłumaczył trener Michał Probierz. - Ważna jest także jego osobowość. Jest osobą, która jest długo w tej kadrze dosyć długo. Mam taką nadzieję, że wprowadzi właśnie tych młodych zawodników, że pokaże kierunek dla tej drużyny. Swoją formą i dyspozycją, którą ma ostatnio, pokaże wszystkim zawodnikom jak ważna jest reprezentacja - podkreślił szkoleniowiec.

Zieliński dostał opaskę, ale także będzie występował z numerem „10”. Ostatnio grał z nim Grzegorz Krychowiak, który zrezygnował z występu w kadrze. - Mam to wyróżnienie, odpowiedzialność i wielki zaszczyt być kapitanem reprezentacji Polski - wyznał. - Bycie kapitanem reprezentacji Polski jest wielkim zaszczytem dla każdego zawodnika. Cieszę się, że trener dał mi to wyróżnienie i zaufanie. Przejąłem numer 10. To mój ulubiony i naturalny numer. Do tej pory był on zajęty w reprezentacji, w Napoli jest zastrzeżony. Cieszę się, że będę mógł z nimi występować - dodał Zieliński.

