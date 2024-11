Jan Tomaszewski bez litości dla Probierza! Specjalny LIVE z legendą reprezentacji Polski! (NA ŻYWO)

trudno na to patrzeć

Jan Tomaszewski oceni mecz reprezentacji Polski ze Szkocją! Nie da się ukryć, że ostatni mecz kadry narodowej w Lidze Narodów był wielkim rozczarowaniem dla polskich kibiców. Słaby styl gry kosztował nas nie tyle co przegraną, co spadek z dywizji Ligi Narodów. Co na ten temat sądzi legendarny bramkarz reprezentacji Polski? Zapraszamy na łączenie LIVE!

ZOBACZ WIĘCEJ: Jan Tomaszewski wściekły po blamażu ze Szkocją. Żąda głowy Michała Probierza! „Niech zachowa się jak prawdziwy mężczyzna!”

Jan Tomaszewski grzmi w sprawie reprezentacji Polski! Specjalne łączenie LIVE Super Express Sport

Po meczu ze Szkocją Jan Tomaszewski postanowił udzielił wypowiedzi "Super Expressowi", w której powiedział, że liczy na to, że Michał Probierz samodzielnie poda się do dymisji.

- Wydaje mi się, że tu nie trzeba zwalniać Michała Probierza. Sądzę, że Michał zachowa się jak prawdziwy mężczyzna i poda się sam do dymisji. Niestety udowodnił przez ten rok, że graliśmy dwoma bramkarzami, graliśmy dwoma dziewiątkami. W tym zestawieniu szkoleniowym nie mamy żadnych szans na mundial. I to trzeba powiedzieć z pełną odpowiedzialnością za słowo. Powinien sam się podać do dymisji, dlatego, że nie ma żadnych efektów. - mówił Tomaszewski.

Jak będzie dzisiaj? Zapraszamy na specjalne łączenie LIVE. Początek emocji już o 13:00.