i Autor: Tomasz Radzik/SE, Cyfra Sport Jan Tomaszewski, Robert Lewandowski

Tomaszewski LIVE

Jan Tomaszewski NA ŻYWO komentuje konferencję z udziałem Lewandowskiego. Program LIVE z legendą reprezentacji Polski

Jacek Ogiński 15:14

Wokół reprezentacji Polski znów zrobiło się bardzo głośno, a to za sprawą wywiadu Roberta Lewandowskiego, w którym ten m.in. zarzucił Łukaszowi Skorupskiemu kłamstwo w sprawie afery premiowej. Przed Biało-Czerwonymi kolejne zgrupowanie i mecze w eliminacjach EURO 2024, a na pierwszej konferencji pojawi się właśnie kapitan kadry. W programie NA ŻYWO wysłuchamy co do powiedzenia ma Lewandowski i zaraz po tym do jego słów odniesie się Jan Tomaszewski.