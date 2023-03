Jan Tomaszewski ostro o Robercie Lewandowskim. Kompletnie się nie hamował, "sam sobie taki los zgotował"

Jan Tomaszewski wziął udział w specjalnym łączeniu "Super Expressu". W trakcie spotkania z byłym bramkarzem reprezentacji Polski omawiane były kwestie gry Lecha w europejskich pucharach, asystenta Fernando Santosa, a także polskiej kadry, która szykuje się do eliminacji mistrzostw Europy. W trakcie łączenia, bramkarz dostał pytanie od jednego z widzów, który zapytał go wprost, czy jego zdaniem Robert Lewandowski trafi jeszcze kiedykolwiek do drużyny Bayernu Monachium. Legendarny kadrowicz nie ma wątpliwości, że do czegoś takiego nie dojdzie, a winnym takiego stanu rzeczy jest sam kapitan kadry, który "sam miał zgotować sobie taki los". Padły mocne słowa.

Jan Tomaszewski szczerze o Robercie Lewandowskim. Wytknął mu przenosiny do Barcelony

- Nie wydaje mi się, że już nie zagra. Ten etap jest już zakończony, tym bardziej po tym, co Robert zrobił. Bo zrobił błąd! Bo miał jeszcze rok kontraktu, a odszedł do Barcelony, bo tak mu się podobało. Czyli sam sobie taki los zgotował. - podsumował Roberta Lewandowskiego Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".