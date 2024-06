Jan Tomaszewski typuje skład reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą! Wskazuje, jaką taktyką może zagrać Probierz

Postawił na Skórasia

W ubiegłym tygodniu selekcjoner powołał szeroką kadrę na EURO. Z tej listy odpadnie dwóch zawodników. Kto będzie pechowcem? O tym przekonamy się niebawem. Tymczasem Jan Tomaszewski bacznie obserwuje poczynania polskiej kadry i szkoleniowca. W specjalnym programie Super Expressu na youtube legenda polskiego futbolu na prośbę internauty wytypował skład reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą! - Uważam, że skład będzie następujący - powiedział Tomaszewski. - Szczęsny - Dawidowicz, Bednarek, Kiwior - Frankowski, Slisz, Piotrowski, Skóraś - Sebastian Szymański, Zalewski - Lewandowski. Tu nie chodzi o wynik. Jeszcze raz podkreślam: moim zdaniem wynik tutaj się nie liczy. Tu się liczy gra poszczególnymi formacjami - tłumaczył.

Nie chodzi o wynik

Legendarny bramkarz wspomniał także, jaką taktyka powinien zagrać selekcjoner. Czy trener Michał Probierz skorzysta z podpowiedzi utytułowanego kadrowicza? - Gdy rywal będzie miał piłkę, to będziemy grali piątką w defensywie - analizował Tomaszewski. - Gdy będziemy mieli piłkę, to w defensywie będziemy grali trójką, szóstką w pomocy i Lewandowskim. Dopiero później będą jakieś zmiany. Dlaczego, bo trzeba sprawdzić te formacje. Tym bardziej że nie będzie Casha, a Frankowski będzie grał jako ten wahadłowy i będą się zmieniali ze Skórasiem. To jest moje zdanie. Jeszcze raz mówię: to jest próba poszczególnych formacji, poszczególnych zawodników. Nie chodzi o wynik - podkreślił wybitny bramkarz reprezentacji Polski.

