Jakub Piotrowski o odpowiedzialności za reprezentację i nadziejach na EURO. To zaskoczyło kadrowicza

Taras Romanczuk o mistrzostwie i powrocie do kadry. Kapitan Jagiellonii o nadziejach i marzeniach związanych z EURO [ROZMOWA SE]

Michał Skóraś o przenosinach do Belgii, mistrzostwie, wyjeździe na EURO. "Nie mogę powiedzieć, że..."

Na EURO pojedzie z entuzjazmem

Pomocnik Ludogorca jest odkryciem trenera Michała Probierza, który nie bał się na niego postawić. - Odpowiedzialność musi wziąć każdy z zawodników - powiedział Jakub Piotrowski podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Każdy na boisku musi być sobą. Każdy musi brać piłkę, starać się przy niej utrzymać i zrobić coś fajnego. Na Euro pojedziemy z entuzjazmem i myślą, żeby wygrać w każdym meczu. Wiadomo, to jest ciężka grupa. Jednak każdy piłkarz wychodzi na boisko z chęcią odniesienia zwycięstwa - podkreślił.

Michał Skóraś o przenosinach do Belgii, mistrzostwie, wyjeździe na EURO. "Nie mogę powiedzieć, że..."

Ze strzelanych goli miał dużą satysfakcję

Piotrowski wyjaśnił także skąd się wzięła tak dobra jego skuteczność w minionym sezonie. Związane to było z różnymi zadaniami, które przypisywał mu trener mistrza Bułgarii. - Starałem się być obecny często w polu karnym, szukać sytuacji, strzałów z dystansu - wyjawił Piotrowski podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Liczba bramek nawet mnie zaskoczyła. Ale jak już poczuło się radość z tych goli, to dawało to dużą satysfakcję - wyznał pomocnik reprezentacji Polski.

Arkadiusz Milik zbawi reprezentację Polski? "Musi pokazać, że warto na niego stawiać"

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie