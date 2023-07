Jan Tomaszewski usłyszał, że Santos może odejść i wyrzucił wszystko z siebie. Przejechał się po PZPN jak buldożer. „Harakiri!”

Ręce opadły nam do ziemi, gdy ujawnili te informacje o umowie Fernando Santosa! Nie do wiary, katastrofa

Choć to na razie wciąż plotki, to polscy kibice z każdą godziną obawiają się coraz bardziej, że wkrótce reprezentacja po raz kolejny straci selekcjonera.

- Jakby nie daj Boze coś takiego się stało, to PZPN powinien sobie w łeb strzelić – grzmi Tomaszewski. - PZPN popełnił harakiri. Gdyby był polski asystent, to nawet jakby odszedł Santos, pociągnąłby to dalej. Był problem z asystentem u Sousy, jest u Santosa – komentuje Tomaszewski i dodaje: - Trzeba zakładać wszystko, człowiek jest tylko człowiekiem. Santos może powiedzieć: dziękuję, przepraszam, pomyliłem się.

Fernando Santos odejdzie z reprezentacji Polski? Jan Tomaszewski komentuje: "brak koncepcji!"

Jan Tomaszewski ma nadzieję, że nawet jak ziści się najczarniejszy scenariusz, to PZPN będzie miał rozwiązanie.

- Santos ma prawo to zrobić, każdy ma prawo zrezygnować z pracy. Tylko jaka, do jasnej cholery - i proszę to napisać - będzie kontynuacja?! Każdy pracodawca musi się zabezpieczyć na ewentualne odejście każdego pracownika! A brak polskiego asystenta to sprawa niezrozumiała i samobójstwo PZPN-u. A jak – nie daj Boże – Santos zachoruje i nie będzie mógł przyjechać na zgrupowanie, to kto poprowadzi drużynę? Mielcarski? Proszę nie nawet nie żartować! - denerwuje się Tomaszewski.

"Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków - Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych" - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez PZPN.

[KOMUNIKAT]Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków - Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych. pic.twitter.com/vHbtJALOmc— PZPN (@pzpn_pl) July 23, 2023