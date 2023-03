Jan Tomaszewski zmasakrował dziennikarzy po meczu Czechy - Polska! Wypalił jak z armaty: "Kompromitujecie się"

Jan Tomaszewski wprost po blamażu z Czechami. Porównał reprezentację Polski do juniorów, zaskakujące słowa legendy

Od tygodni oczekiwano na mecz z Czechami, który był debiutem Fernando Santosa. Z wielkiej chmury spadł jednak mały deszcz, a zwłaszcza defensywa reprezentacji Polski wołała o pomstę do nieba. Już w 3. minucie gospodarze piątkowego spotkania prowadzili 2:0. Grająca w dość eksperymentalnym składzie polska linia obrony otrzymała szybkie dwa ciosy, a błędów nie uniknął właściwie żaden z defensorów. Największa krytyka spadła na Jakuba Kiwiora, który nie popisał się przy golach na 2:0 i 3:0, jednak Jan Tomaszewski stanął niejako w jego obronie. Legendarny bramkarz mocno zwrócił się w kierunku dziennikarzy komentujących mecz Czechy - Polska w specjalnym łączeniu z korespondentem "Super Expressu" w Pradze, Przemkiem Ofiarą.

Jan Tomaszewski zmasakrował dziennikarzy po meczu z Czechami. "Nie zabierajcie głosu, bo się kompromitujecie"

- Co mnie najbardziej denerwuje? - rozpoczął wypowiedź Tomaszewski. - Bednarek gra, Cash gra, Szczęsny gra, Karbownik gra. Oni popełniają błędy i nic się nie dzieje, bo oni popełniają błędy. Natomiast jak tylko popełni błąd Kiwior czy Bereszyński, który nie grał, bo wiadomo, że kontuzję miał, jak popełni jeden błąd w meczu, już "wielcy dziennikarze", "wielcy eksperci" piszą, że popełnił, bo nie gra. To ja się pytam, dlaczego nie piszecie o tym samym, o błędach tych, którzy grają na co dzień? - dodał. Po chwili zrobiło się jeszcze ostrzej.

- Piłka nożna po prostu jest grą błędów. Błąd popełnia Lewandowski, błąd popełnia Messi, tak że panowie - jak się nie znacie na piłce, to nie piszcie o tym. Bo jeśli Kiwior, jeśli Bereszyński trenuje z najlepszymi piłkarzami świata pod okiem najlepszych trenerów świata i trenerzy się wypowiadają, to wy nie zabierajcie głosu, bo się kompromitujecie - wypalił wybitny reprezentant Polski.