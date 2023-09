Jerzy Brzęczek wprost wypalił o Robercie Lewandowskim. Po tej wypowiedzi nie ma żadnych złudzeń, postawił sprawę jasno

To wtedy Szczęsny zakończy karierę w reprezentacji Polski? Krychowiak wszystko zdradził, podał datę!

Robert Lewandowski w ostatnich meczach reprezentacji Polski nie pokazał zbyt wiele. Zwłaszcza w przegranym spotkaniu z Albanią w Tiranie kapitan biało-czerwonych był niewidoczny i trudno było się pokusić o jakikolwiek pozytywny komentarz. Atmosfera wokół kadry oraz jej słabe wyniki sprawiły, że między innymi na Lewandowskim właśnie skupiła się ogromna krytyka. Zaczęto się nawet domagać, aby napastnik oddał opaskę kapitana.

Wielu ekspertów uważa jednak, że taki ruch byłby zupełnie niepotrzebny i nie ma większego sensu. W tym gronie jest również były selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek. - Moim zdaniem to byłby wielki błąd. Trzeba przede wszystkim zrozumieć problemy tej szatni i oczyścić atmosferę. Zamknąć pewne tematy, chociażby te związane z wywiadem, który według mnie był nie na miejscu - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z portalem Interia.pl.

- Teraz jest moda na to, aby uderzać w Roberta. Nagle wszyscy krzyczą, że nie ma predyspozycji do tego, aby być kapitanem, a przez lata, kiedy kadrze szło dobrze, nikt się o tym nie zająknął - ocenił były selekcjoner. O tę kwestię pytany był również nowy szkoleniowiec kadry, Michał Probierz. Jasno zadeklarował on, że pod tym względem niczego nie chce zmieniać, więc zmiany kapitana kadry fani raczej nie powinni się spodziewać.