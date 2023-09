Boniek uderzył potężnie ręką w stół! Poszło o Lewandowskiego, nie jest w stanie się godzić na takie słowa

Dziewczyna Milika rozebrała się do naga. Pikantne wideo pojawiło się w sieci. Agata Sieramska niczego się nie wstydziła

Zbigniew Boniek jasno odniósł się do popularnego w ostatnim czasie tematu odebrania opaski Robertowi Lewandowskiemu. Były szef PZPN w mocnych słowach odniósł się do wszystkich krytyków napastnika kadry narodowej i powiedział jasno, co sądzi o wszystkich, którzy chcieliby odebrać "Lewemu" przywilej dowodzącego polską kadrą narodową. Nie hamował się w słowach.

Zbigniew Boniek ostro o krytykach Lewandowskiego. Nie zamierza tego ukrywać

Jak stwierdził Boniek za pośrednictwem mediów społecznościowych, Lewandowski funkcję kapitana kadry narodowej pełni od bardzo długiego czasu i nikomu przez te wszystkie lata to w zasadzie nie przeszkadzało. Jak podkreśla były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej, napastnik Barcelony przez lata był bardzo istotną postacią dla kadry narodowej, więc wprowadzenie pewnej narracji, w myśl której Lewandowski miałby stracić opaskę, nosi wymiary obłędu.

- Przez 9 lat nikomu nie przeszkadzała opaska kapitana Roberta Lewandowskiego. Strzelał bramki, pomógł nam wygrać wiele meczów….Dzisiaj jakiś obłęd - oddaj opaskę itd… Co za ludzie - napisał Zbigniew Boniek za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.