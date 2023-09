Jessica Ziółek wyjaśnia, dlaczego napisała książkę akurat teraz. Wyznanie byłej Arkadiusza Milika, "To by mnie męczyło"

Jessica Ziółek była w związku z Arkadiuszem Milikiem przez ponad 10 lat. Najpierw była jego dziewczyną, a potem narzeczoną. Teraz, już po rozstaniu, postanowiła napisać książkę o losach kobiet zawodowych piłkarzy.

- Chciałam pokazać, jak naprawdę wygląda to życie WAGs – mówi „Super Expressowi” Ziółek. - Wszyscy widzą tylko te nasze pozytywne strony życia, czyli że mamy drogie torebki, prywatne samoloty, a nie widzą tego życia, które mamy na co dzień. Ono nie różni się znacznie od życia normalnego Kowalskiego. Oprócz tego, że jest to życie na świeczniku. W książce są przykłady kobiet, z którymi miałam do czynienia podczas 12-letniego stażu jako WAGs. Chciałam się też skupić na zjawisku emocji, które tamta WAG doświadcza.

Jessica Ziółek napisała książkę "WAGs. Cała prawda o kobietach piłkarzy"

Ziółek opisała nam również proces powstawania dzieła. Okazuje się, że książka to element jej pamiętnika.

- Książkę pisałam sama. Na początku był to pamiętnik, który zawierał fragmenty mojego życia. Potem musiał minąć czas od rozstania z Arkiem, żeby nie narobić głupot, które by mnie męczyły. Dopiero po tym czasie byłam gotowa, żeby przelać to na papier. Na początku życia jako WAG bardzo przejmowałam się opinią innych ludzi. Dzisiaj jestem tego zdania, że nieważne co piszą, a ważne, żeby pisali. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki wiele kobiet stanie po mojej stronie – kończy Ziółek.

