O snajperskiej formie Roberta Lewandowskiego w szeregach Barcelony nie trzeba przypominać – on sam robi to świetnie, zbierając przy tym niezłe recenzje medialne w Hiszpanii. Jego śladem próbują iść inni kandydaci do miejsc w ofensywie polskiej reprezentacji: Karol Świderski w Grecji i Mateusz Bogusz w Meksyku.

Na boiskach tureckiej Süper Lig kapitalną asystą mocno przypomniał o sobie Sebastian Szymański (Fenerbahce). W niedzielę 90-minutowe występy zaliczyli także Przemysław Frankowski (Galatasaray) i Kamil Piątkowski (Kasimpasa), którzy… akurat zagrali przeciwko sobie.

Jeszcze jedna dobra wiadomość dla Michała Probierza

To dobra wiadomość dla selekcjonera, bo przecież obsada i postawa linii defensywnej przez cały ubiegły rok reprezentacyjny budziła spory niepokój kibiców. W tym kontekście ważne wieści przyszły także z Bruggii, gdzie we wtorek pierwszy mecz 1/8 finału Champions League zagra Aston Villa.

Matty Cash, obrońca angielskiej drużyny, u progu lutego zmagał się z urazem mięśnia. W drugiej połowie miesiąca pojawił się, wchodząc z ławki, w meczu z Liverpoolem, a spotkanie z Chelsea zaczął w wyjściowym składzie. To w jego trakcie przydarzył mu się koszmarny incydent po starciu z Markiem Cucurellą.

Matty Cash gotowy do gry, Liga Mistrzów czeka na niego

Reprezentanta Polski zabrakło później w ligowym boju z Crystal Palace oraz starciu z Cardiff City w Pucharze Anglii. Nie było go nawet wśród rezerwowych, a klub z Birmingham nie informował o przyczynach jego nieobecności. Do Belgii jednak poleciał, o czym poinformował szkoleniowiec „The Villans”. - Do drużyny wracają Pau Torres, Tyrone Mings, Boubacar Kamara i Matty Cash – wymieniał kolejne nazwiska Unai Emery, a klubowe media zamieściły zdjęcie uśmiechniętego polskiego kadrowicza, zmierzającego do samolotu.

Michał Probierz nazwiska piłkarzy powołanych na marcowe spotkania ogłosić ma w najbliższy poniedziałek. Czy znajdzie się w kadrze miejsce dla Casha, który ostatni raz zagrał z „orzełkiem” dokładnie rok temu, w marcu 2024? - Jest w kręgu zainteresowań – przyznał niedawno selekcjoner w jednym z wywiadów, pytany o piłkarza z Wysp Brytyjskich.

Cash w tym sezonie na wszystkich frontach (Premier League, Liga Mistrzów, Puchar Anglii) zagrał 23 spotkania, borykając się w międzyczasie z paroma kontuzjami. Zdobył w tych meczach jednego gola i zapisał jedną asystę.

Początek meczu 1/8 finału Champions League pomiędzy FC Brugge a Aston Villą we wtorek o godz. 18.45. Transmisja w Canal+ Extra 2.

