Kacper Tobiasz wpadnie w oko Fernando Santosa? Bramkarz Legii pod lupą selekcjonera kadry

Portugalczycy uderzyli w Fernando Santosa. Wbili mu bolesną szpilkę, nie potrzebowali do tego dużo czasu

Fernando Santos odbędzie spotkanie z Robertem Lewandowskim. Media podają wiadomość, selekcjoner rusza do pracy

Cóż za słowa o polskim obrońcy! Selekcjoner powinien na niego zwrócić uwagę, nim powoła kadrę na eliminacje ME

Kandydat do reprezentacji

Zachwyci Fernando Santosa?

Młody golkiper w ostatnim okresie poczynił ogromne postępy. Wywalczył sobie pewnie miejsce w bramce stołecznego klubu. Zauważył go poprzedni selekcjoner Czesław Michniewicz, który zabrał go na mistrzostwa świata. Tyle że Tobiasz nie był zgłoszony do oficjalnej kadry, lecz tylko uczestniczył w treningach kadry. Czy teraz wpadnie w oko także Fernando Santosowi?

Ważne jest ogranie

Tobiasz wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. Ostatnio pojawiły się medialne doniesienia, że jest na liście życzeń VfB Stuttgart. - Jeszcze rok powinien pograć w ekstraklasie, a potem niech wyjeżdża i podbija Europę - mówi nam Arkadiusz Onyszko, były bramkarz kadry. - W tym momencie w jego przypadku ważne jest ogranie, zdobycie doświadczenia. Dlatego niech trochę jeszcze połapie w Legii. Przecież ma za sobą dopiero jedną rundę w ekstraklasie. Dajmy mu się wykazać. Dobrze byłoby, że Legia awansowała do europejskich pucharów, bo miałby okazję się sprawdzić i na tym polu - wylicza.

Najlepiej w Polsce gra nogami

Onyszko zwraca uwagę na ważny atut gracza warszawskiej drużyny. - To kompletny bramkarz - stwierdza. - Rzuca się w oczy u niego bardzo dobra gra nogami, która jest doceniana za granicą. W tym elemencie jest w Polsce najlepszy - zaznacza.

Były reprezentant Polski Sebastian Mila także wysoko ocenia możliwości młodzieżowca stołecznego klubu. - Tobiasz jest coraz pewniejszy - ocenia. - Co najważniejsze: dźwiga ciężar wielkiego klubu jakim jest Legia. To nie jest łatwe. Jak będzie miał pokorę i pewność siebie, to może wiele osiągnąć w futbolu. Wierzę w tego chłopaka - podkreśla Mila.

Sonda Czy Kacper Tobiasz poradziłby sobie w Bundeslidze? Tak Nie