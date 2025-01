- Uważam, że Wojtek Szczęsny nie pasuje do hiszpańskiego futbolu – grzmi Jan Tomaszewski. - Zadajmy sobie na początek pytanie. Kto jest lepszy piłkarsko: Inaki Pena czy Wojtek Szczęsny? Nie trzeba być filozofem, żeby powiedzieć, że Pena. On cały rok gra w piłkę i tę futbolówkę czuje. Poza tym Pena jest niższy od Szczęsnego. On ma dynamikę, ma szybkość startową. OK, szybkość samą w sobie może mieć większą Wojtek Szczęsny, bo jak rozkręci te swoje długie nogi, to będzie szybszy. Ale tu chodzi o to przyspieszenie, a to jest lepsze u Peni. Szczęsny faulował Mbappego, bo po prostu zabrakło mu szybkości startowej – dodaje „Człowiek, który zatrzymał Anglię”.