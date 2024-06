Kacper Urbański objawieniem reprezentacji. Piłkarz bez kompleksów, wie kiedy zacznie strzelać gole [WIDEO]

Arkadiusz Milik już po zabiegu. Co z jego zdrowiem? To zdjęcie mówi wszystko

Tak jak przeciwko Ukrainie zastąpił na samym początku meczu Arkadiusza Milika, to przeciwko Turkom w 33 min. pojawił się na placu za Roberta Lewandowskiego. - Dla mnie nie ma problemów kiedy wchodzę i jestem przygotowany na wszystko. Kiedy trener mnie woła, to od razu jestem przygotowany i chcę wykorzystać szansę - powiedział Urbański dla TVP Sport. Młodzian mógł nawet golem okrasić swój drugi mecz w kadrze, ale w 67. min przegrał pojedynek sam na sam z tureckim bramkarzem.

- Jeśli będę dostawał więc szans, to będę wykorzystywał takie sytuacje - powiedział z pewnością siebie Urbański. - Czy jestem gotowy do gry na EURO? Zawsze mówiłem, że jeśli gram w drużynie TOP 5 ligi włoskiej, to czuję się gotowy do gry w kadrze. Tylko od trenera zależy czy da mi szanse, a ja będę starał się je wykorzystywać. Cieszę się, że jestem na zgrupowaniu i zbieram doświadczenie. Chłopacy przyjęli mnie bardzo dobrze i ciesze się, że mogę z nimi spędzać czas na boisku i poza nim - dodał Urbański, który jest niewątpliwie odkryciem zgrupowania kadry. W zakończonym sezonie ligowym wystąpił on w 22 meczach Serie A i zaliczył jedną asystę. Portal transfermarkt wycenia wartość młodego Polaka na 7 mln euro.

