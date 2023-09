Kamil Glik szczerze o swojej przyszłości w kadrze. Powiedział, czy chce jeszcze dla niej grać, jest jasne stanowisko

Zbigniew Boniek znów rozpętał burzę. Tajemniczy wpis po wyborze selekcjonera rozgrzał internet do czerwoności

Kamil Glik nie mógł liczyć ostatnimi czasy na powołania do kadry narodowej. Mimo że były zawodnik Torino i Monaco zamienił latem Benevento na Cracovię, to nie spotkał się z uznaniem Fernando Santosa, który nie powołał go na wrześniowe mecze z Albanią i z Wyspami Owczami. Teraz Glik udzielił wywiadu "TVP Sport", w którym jasno powiedział o tym, czy chce jeszcze występować w drużynie narodowej. Padła jasna deklaracja.

Kamil Glik szczerze o przyszłości w reprezentacji. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Okazuje się, że Glikowi nadal bardzo zależy na występach w kadrze narodowej i ma wielką nadzieję na to, że uda mu się do niej wrócić.

- Spędziłem w tej kadrze już 13 lat i mam nadzieję, że jeszcze trochę spędzę. Chciałbym pomóc drużynie w tak ciężkich chwilach jak teraz. To jest moje marzenie i będę robił wszystko, żeby do tej reprezentacji wrócić" - przyznał Glik w rozmowie z TVP Sport.\

Co sądzi Glik o nowym selekcjonerze, Michale Probierzu? Jak sam mówi, docenia mocny i charkaterystyczny dla szkoleniowca charakter.

- Z tego co usłyszałem, trener ma mocny charakter, a takiej postaci w tym momencie kadra na pewno potrzebuje. Osobiście z selekcjonerem się nie znam, niedawno spotkaliśmy się na meczu Cracovii z Koroną, gdzie był na trybunach. Wtedy zamieniliśmy kilka słów, ale wtedy trener pewnie jeszcze nie przypuszczał, że obejmie kadrę - mówił obrońca reprezentacji Polski.