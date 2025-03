Polscy piłkarze pojechali do luksusowego kina. Nawet nie wiedzieli, co będą oglądać [GALERIA]

Kamil Piątkowski zapewnia, że kadra jest gotowa

Obrońca Kasimpay zapewnia, że kadrowicze poważnie traktują dwumecz z Litwą i Maltą. - Przygotowaliśmy się do tego meczu bardzo dobrze - powiedział Kamil Piątkowski podczas konferencji prasowej. - Przeanalizowaliśmy dobrze przeciwnika, jego dobre i złe strony. Nie będę wchodził w szczęgóły. Wiemy, co mamy robić na boisku i chcemy zaprezentować to w 100 procentach. Cała drużyna chce zagrać na zero z tyłu i strzelić dużo bramek. Jesteśmy gotowi na wszystkie mecze. Chcemy z nich wyjść zwycięsko i zdobyć sześć punktów - zadeklarował.

Jerzy Dudek o idealnym kalendarzu Polaków w eliminacjach MŚ. Legenda kadry mówi o "zbudowaniu" Roberta Lewandowskiego

Kamil Piątkowski o podejściu, motywacji i celu poskiej kadry. Kadrowicz nie widzi tego inaczej

Kadrowicz zwrócił także uwagę na nastawienie i podejście do spotkań z teoretycznie słabszymi rywalami. - Nie podchodzę tak do tych meczów - wyznał Kamil Piątkowski podczas konferencji prasowej. - Nawet nie lubię rozmawiać w ten sposób. Trzeba wyjść i podejść do meczu na 120 procent. Zachować motywację, zachować zdrowy rozum. Wyjść na top boisko i zrobić wszystko, żeby wygrać. To jest najważniejsze - dodał obrońca polskiej kadry.

Tak Michał Probierz rządzi reprezentacją Polski. Jaką rolę będzie pełnił w niej Sebastian Szymański?

- Wiemy, co mamy robić na boisku i chcemy zaprezentować to w 100 procentach. Cała drużyna chce zagrać na zero z tyłu i strzelić dużo bramek. Jesteśmy gotowi na wszystkie mecze. Chcemy z nich wyjść zwycięsko i zdobyć sześć punktów - powiedział Kamil Piątkowski podczas konferencji prasowej.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie