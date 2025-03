Nie do wiary, jak Ewa Pajor zaczęła "kadzić" Robertowi Lewandowskiemu. Te słowa może oprawić w ramki

Co za słowa!

Jakub Piotrowski rozkręcił się w Bułgarii. Powtórzy to w reprezentacji Polski?

Robert Lewandowski skrzywdził już Litwinów. Głośno o słowach napastnika. To on będzie najważniejszy

Jakub Moder o tym, czego wymagał od niego Michał Probierz. Padły słowa o trzymaniu pod prądem, o co chodzi?

Polska – Litwa: Piłkarze w kinie przed startem eliminacji MŚ

Polscy piłkarze skupiają się nie tylko na przygotowaniach do najbliższych meczów eliminacji mistrzostw świata 2026. Podopieczni Michała Probierza dbają nie tylko o formę fizyczną, ale także psychiczną. Po ostatnich treningach zawodnicy wybrali się do warszawskiego kina Kinogram. W luksusowej okolicy Fabryki Norblina pojawili się wszyscy.

Fani dopytywali piłkarzy, na jaki film zdecydowali się przyjechać. Co ciekawe, niektórzy nie byli nawet świadomi, na jakim seansie się pojawili. Mimo to, trudno podważać fakt, że wybranie się na wspólny relaks może zadziałać dobrze dla drużyny.

Wśród zawodników nie zabrakło Matty'ego Casha, który przed wejściem na salę kinową został przyłapany przez fanki. Choć przez długi czas nie było go w kadrze, to kibicki reprezentacji Polski wciąż go uwielbiają.

Zobacz galerię zdjęć z wyjazdu piłkarzy do kina przed Polska – Litwa poniżej.

El. MŚ 2026: Kiedy mecze reprezentacji Polski?

Biało-czerwoni rozpoczną eliminacje do mistrzostw świata w Ameryce Północnej już w ten piątek. W pierwszym spotkaniu Polska zmierzy się z Litwą (21.03). Trzy dni później, w poniedziałek 24 marca podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Maltą.

Oprócz tych dwóch zespołów zagramy jeszcze z Finlandią i przegranym meczu Ligi Narodów – Holandią lub Hiszpanią.