Zagadka dla PZPN

Kibice chcą na PGE Narodowy. Ale jest i plan awaryjny na mecz z Albanią, ten argument może być ważny

Znamy już selekcjonera, który poprowadzi Biało-Czerwonych w eliminacjach i – miejmy nadzieję... - finałach EURO 2024: Cezary Kulesza stery reprezentacji powierzył Fernando Santosowi. Portugalczyk w przyszłym tygodniu ma stawić się ponownie w Warszawie i rozpocząć działania zmierzające do tego, by jego nowi podopieczni byli jak najlepiej przygotowani do meczów z Czechami (24 marca w Pradze) i z Albanią (27 marca). Nie wiadomo natomiast, czy gotowa będzie arena, na której zagrać mieli piłkarze.