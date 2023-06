Kibice wściekli z powodu Mołdawia – Polska. W sieci posypały się gromy. Fani nie szczędzili gorzkich słów

Biało-czerwoni kontynuują walkę w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Kolejne spotkanie rozgrywano w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii. Początek rozpoczął się dla naszej drużyny znakomicie, ale kibice mieli poważne powody do niezadowolenia. Ci, którzy nie pojechali na południe Europy, a oglądali spotkanie na antenie Telewizji Polskiej byli najzwyczajniej wściekli. Gdy zobaczyli, jak to wszystko wyglądało w telewizji, od razu wyrazili złość w mediach społecznościowych.

Mołdawia – Polska: Kibice wściekli na realizację meczu

Kibice mieli prawo być wściekli, że kamery meczowe były ustawione w takim punkcie, że w telewizji nie było widać zbyt wiele. Wątpliwości wzbudzała także jakość transmisji, której daleko było choćby do standardowego już Full HD.

- Czemu ta kamera się tak rusza halo – pisał na Twitterze użytkownik Rui. - Ta jakość to niby 4K ale chyba w innym wymiarze – dodawała pani Magdalena. - Czemu ta główna kamera jest taka zaciemniona xD teraz bardziej nawet – stwierdziła Paula.

Telewizja Polska nie miała nic wspólnego z tym, jak spotkanie realizowała mołdawska stacja.

