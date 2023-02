Kiedy Arkadiusz Milik wróci do zdrowia? Mamy głos brata piłkarza

Maciej Rybus wróci do reprezentacji? Decyzja wciąż nie została podjęta, co zrobi Fernando Santos?

W mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem, na którym zasuwa na siłowni aż miło. „Pasja i zaangażowanie zawsze wygrywają z talentem” – podpisał fotografię.

– Wiem, że Arek pomału wraca do treningów powoli, wraca do biegania po urazie. Wiadomo, że czasem naderwanie mięśnia leczy się dłużej, czasem krócej. Nigdy do końca nie wiadomo kiedy jest ten odpowiedni moment do powrotu na boisko. Trzeba będzie monitorować sytuację z tygodnia na tydzień. Chciałbym, aby wrócił do zdrowia i był dostępny na eliminacyjny mecz z Czechami – powiedział „Super Expressowi” Łukasz Milik, dyrektor sportowy Górnika Zabrze i przede wszystkim brat Arka. Spotkanie w ramach eliminacji do przyszłorocznego Euro już 24 marca. Rosną szanse na to, że do tego czasu Milik odzyska rezon i będzie do dyspozycji selekcjonera Fernando Santosa.

Robert Lewandowski pod ścianą! Hiszpanie wskazali, co musi zrobić Polak, jasny przekaz

Milik, choć nie zawsze jest zdrowy, to jego pobyt w Turynie trzeba uznać za udany. Jego osiem goli i asystę w 23 meczach chcą docenić również działacze „Starej Damy”, którzy - według informacji „La Gazetta dello Sport”- planują wykupić go z Olympique Marsylia. Wypożyczenie Milika kończy się w czerwcu i Włosi będą musieli zapłacić co najmniej dziewięć milionów euro za jego transfer.

Josue ma powody do satysfakcji. To był jubileuszowy występ kapitana Legii [WIDEO]