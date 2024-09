Kiedy następny mecz Polski? Z kim grają piłkarze w Lidze Narodów?

2024 rok reprezentacji Polski jest naprawdę obfity. Wszystko zaczęło się od baraży do Euro 2024, które udało się przejść po rzutach karnych z Walią, dzięki czemu polscy kibice latem mogli kibicować piłkarzom podczas mistrzostw Europy. Te zakończyły się dość szybko, bo już po drugim meczu grupowym Polska jako pierwsza ze wszystkich uczestników straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Ostatni mecz z Francją był jedynie o honor i stanowił pewien sprawdzian przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Te w fazie grupowej zostaną rozegrane od września do listopada tego roku. Polska w wyniku losowania trafiła do grupy w dywizji A z Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Pierwsze dwie drużyny każdej z grupy dywizji A rozegrają między sobą ćwierćfinały, których zwycięzcy awansują do turnieju finałowego. Zespół z trzeciego miejsca w grupie rozegra baraż o utrzymanie w elicie z wicemistrzem grupy z dywizji B, a najsłabsze drużyny z grup dywizji A spadną bezpośrednio do niższej dywizji.

Kiedy następny mecz Polski? Z kim zagrają Polacy w Lidze Narodów?

Polska rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów 2024/25 w czwartek (5 września) od meczu ze Szkocją na wyjeździe. Na papierze wydaje się, że to z tym rywalem piłkarze Michała Probierza powinni walczyć o utrzymanie w elicie. Wywalczone zwycięstwo 3:2 na terenie przeciwnika jest ogromną zaliczką w kontekście kolejnych meczów i pozostania w dywizji A. A ten następny przyjdzie już za trzy dni - w niedzielę, 8 września.

Polska kolejny mecz zagra w niedzielę 8.09. Biało-Czerwoni znowu zagrają na wyjeździe, a tym razem ich rywalem będzie Chorwacja, która w pierwszej kolejce rozegrała mecz w Portugalii. Będzie to ostatnie spotkanie Polaków na wrześniowym zgrupowaniu, a kolejne mecze Ligi Narodów odbędą się już w październiku.