Kiedy zobaczyliśmy zdjęcie Krychowiaka i Michniewicza nie mogliśmy przestać płakać ze śmiechu. Kolejny kadrowicz w Arabii Saudyjskiej?

Grzegorz Krychowiak jest coraz bliżej przejścia do Abha Club. Polak, który do tej pory pozostawał piłkarzem bez kontraktu publikuje na swoich mediach społecznościowych treści, które sugeruje, że kontrakt jest coraz bliżej. Najnowsze zdjęcie Krychowiaka pokazało, że humor trzyma się piłkarza. Fani są zachwyceni.

Grzegorz Krychowiak rozbawił nas do łez. To zdjęcie rozbraja

Nie da się ukryć, że Krychowiak bardzo cieszy się na ponowną współpracę z Michniewiczem i będzie piłkarzem Abha Club. Na najnowszej publikacji zamieszczonej przez zawodnika widziemy bardzo ciekawy fotomontaż prezentujący go, Michniewicza oraz...Artura Jędrzejczyka! Były piłkarz Sevilli i PSG zasugerował, że Jędrzejczyka brakuje im do kompletu. Czy będziemy świadkami kolejnego transferu Polaka do Arabii Saudyjskiej? Ciężko stwierdzić, oprócz tego, że sam fotomontaż przypadł do gustu fanom i stał się prawdziwym hitem internetu.

- Jeszcze Artur Jędrzejczyk i bedzie komplet - opisał fotomontaż Grzegorz Krychowiak.