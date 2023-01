Kim jest Paulo Bento? To on ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski!

Media: To on będzie selekcjonerem reprezentacji Polski. Decyzja zapadła! Wiemy, kiedy ogłosi to Kulesza

Prezes nie zraził się do Portugalczyków

Prezes Kulesza ostatnio zdradził, że jest po rozmowach z zagranicznymi kandydatami na trenera drużyny narodowej. Deklarował, że tym razem postawi na cudzoziemca. Najpoważniejszymi kandydatami byli Vladmimir Petković, który przez niemal siedem lat zarządzał kadrą Szwajcarii, oraz Paulo Bento. Według informacji przekazanych przez portal TVP Sport to właśnie ten ostatni przekonał do siebie sternika polskiej federacji. Jeśli wszystko się potwierdzi, to prezes Kulesza tym wyborem pokazał, że nie zraził się do Portugalczyków. Przypomnijmy, że przed rokiem w niezbyt miłych okolicznościach rozstawał się z Paulem Sousą, który zdezerterował z funkcji selekcjonera.

Był charyzmatycznym piłkarzem

Kim jest jego rodak Paulo Bento? Jako piłkarz grał m.in. w topowych portugalskich klubach z Lizbony, jak Benfica i Sporting. Ponadto może się pochwalić występami w kadrze swojego kraju (35 meczów), z którą zagrał na EURO 2000 i MŚ 2002. – To był charyzmatyczny piłkarz. Pamiętam go jako dobrego reprezentanta, a grać w tamtym czasie w reprezentacji Portugalii – wielka rzecz. Ale nie wiem, jakim jest trenerem – powiedział nam Grzegorz Mielcarski, który zna portugalski rynek.

Prowadził Portugalię i Koreę Południową

W roli trenera zaczynał w Sportingu Lizbona, pracował w Brazylii i Chinach, a także dowodził Olympiakosem Pireus. Ma doświadczenie w roli selekcjonera. Prowadził bowiem kadrę Portugalii na EURO 2012, gdzie dotarł do półfinału, i na MŚ 2014 (faza grupowa). Stanowisko zajmował przez prawie cztery lata. Ostatnio przez taki sam okres był związany z zespołem Korei Południowej. Wywalczył z nim awans na mistrzostwa świata 2022. W Katarze jego podopieczni wyszli z grupy, a udział w turnieju zakończyli na 1/8 finału. Czy Bento odniesie sukces z reprezentacją Polski?