Kolejne głośny „transfer” reprezentacji Polski? Nie tylko selekcjoner, sensacyjne informacje

Polska na MŚ w Katarze

Pomijając styl, występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze trzeba uznać za historyczny. Po raz pierwszy w XXI wieku naszej drużynie udało się bowiem wyjść z grupy na turnieju tej rangi. Robert Lewandowski i spółka mundial rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Meksykiem, po którym przyszło zwycięstwo 2:0 nad Arabią Saudyjską oraz porażka w identycznych rozmiarach z Argentyną. To wszystko dało biało-czerwonym drugiej miejsce w grupie C, co oznaczało, że naszym rywalem w walce o ćwierćfinał będziemy rywalizować z Francuzami. Obrońcy tytułu sprzed czterech lat okazali się zbyt mocni, po porażce 1:3 Polacy pożegnali się zatem z mistrzostwami świata.

Zawirowania związane z posadą selekcjonera

Świeżo po odpadnięciu z mistrzostw świata wydawało się, że Czesław Michniewicz pozostanie na stanowisku. Z czasem coraz częściej zaczęły się jednak pojawiać informacje dotyczące potencjalnych następców, a oliwy do ognia dolał sam PZPN, który wystosował oświadczenie, w którym poinformował o nieprzedłużeniu wygasającej umowy. Podkreślono przy tym jednak, że negocjacje wciąż trwają i porozumienie jest możliwe. Mimo wszystko najbardziej prawdopodobnym wariantem jest ten, w którym na stanowisku selekcjonera dojdzie do roszady. W gronie potencjalnych następców wymieniany jest m.in. Roberto Martinez.

Nie tylko selekcjoner

Jak się jednak okazuje, zastąpienie Michniewicza może nie być jedyną roszadą w polskiej kadrze w najbliższych tygodniach. Prezes Cezary Kulesza bardzo poważnie myśli bowiem o zatrudnieniu dyrektora sportowego. Tak przynajmniej twierdzi Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego”, który przekonuje, że temat jest bardzo poważnie rozważany. Obecnie w reprezentacji Polski nie ma obecnie takiego człowieka, Jakub Kwiatkowski łączy bowiem funkcję rzecznika prasowego PZPN-u z rolą menedżera reprezentacji. Niewykluczone zatem, że ogłoszenie nowego selekcjonera nie będzie jedynym „transferem” reprezentacji Polski w najbliższym czasie.

