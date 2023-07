Kolejny Polak w Bayernie Monachium? Media podają pilną wiadomość, powtórzy sukcesy Lewandowskiego?

PZPN ani myśli się uginać. Kibice znów muszą sięgnąć głęboko do kieszeni. Wydadzą fortunę na bilety na mecze kadry

Kamil Grabara rozchwytywany! Polak, który notuje świetne występy w barwach FC Kopenhagi może stać się bohaterem głośnego transferu, o czym informuje portal "meczyki.pl". Zdaniem dziennikarzy, bramkarz reprezentacji Polski przymierzany jest do gry w Bayernie Monachium, gdzie miałby w perspektywie zastąpić Manuela Neuera.

Kamil Grabara w Bayernie Monachium? Może zastąpić legendę!

Nie da się ukryć, że sytuacja Bayernu z bramkarzami nie jest za dobra. Yann Sommer jest chętny, aby odejść do Interu Mediolan, a Alexander Nubel trafi najpewniej do VfB Stuttgart. Sprawia to sytuację, w której "Bawarczycy" nie będą mieli zmiennika dla Neuera, a szczególnie golkipera, który w przyszłości mógłby zastąpić Niemca w kadrze "Bawarczyków". Tutaj właśnie pojawia się postaĆ Grabary, który jest bardzo chwalony za grę w lidze duńskiej i przyciąga uwagę. Innymi bramkarzami, na których uwagę zwracają mistrzowie Niemiec s Yassine Bounou z Sevilli i Giorgii Mamrdaszwilli z Valencii. Przewagą Polaka nad tymi bramkarzami może być jednak aspekt finansowy - Valencia oczekuje za Gruzina 30 milionów euro, wówczas gdy Polak dostępny byłby za połowę tej ceny.