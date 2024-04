Kolejny wielki klub obserwuje Jakuba Piotrowskiego. Już dwie wielkie firmy chcą Polaka

Anna Lewandowska zerwała się z łóżka z samego rana! Miała ważny powód, niewielu by się na to zdecydowało

Bieżący sezon jest niewątpliwie najlepszym w karierze Jakuba Piotrowskiego. Polski pomocnik stał się czołową postacią Łudogorca, często jako kapitan ekipy z Razgradu. Zaliczył już w tym sezonie 41 występów, w których strzelił 15 goli i zaliczył cztery asysty. W kadrze Michała Probierza wypracował sobie miejsce w podstawowej jedenastce i był jednym z bohaterów obu barażowych spotkań o Euro 2024. Nic więc dziwnego, że Piotrowski cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Niedawno szeroko informowano, że Villarreal monitoruje Polaka, a teraz bułgarskie media donoszą, że inny znany w Europie klub stara się pozyskać 26-latka. Reporterzy „Mach Telegraph” twierdzą, że na faworyta do sprowadzenia Piotrowskiego wyrósł Galatasaray.

Piotrowski został zauważony przez przedstawicieli klubu ze Stambułu podczas meczu Ligi Konferencji Europy pomiędzy Łudogorcem a innym zespołem ze Stambułu - Fenerbahce. Piotrowski rozegrał niezły dwumecz, w którym strzelił przepięknego gola, celując w samo okienko bramki Fener z okolic trzydziestego metra. Przeprowadzka do Galatasaray z pewnością byłaby krokiem naprzód dla Jakuba Piotrowskiego. To wciąż jeden z największych klubów w Turcji, marka znana na całym Starym Kontynencie, zespół ze Stambułu jest na dobrej drodze do zdobycia 24. tytułu mistrza kraju.