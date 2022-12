Krzysztof Piątek na rajskich wakacjach. Imponująca postawa, nawet tam zachowuje się jak prawdziwa maszyna

Legenda światowego futbolu zgłosiła się do PZPN. Chce zastąpić Michniewicza

Legendarny reprezentant ma swego faworyta do roli selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza już w niej nie widzi. Wskazuje konkretny powód

Niezbyt udany powrót do Włoch

Trudno powiedzieć, aby sezon 2022/2023 był w wykonaniu Krzysztofa Piątka wybitnie udany. 27-letni napastnik w ostatnim dniu letniego okna transferowego został wypożyczony z Herthy Berlin do włoskiej Salernitany, ale nie udało mu się ponownie podbić Serie A. W nowym zespole zanotował w sumie 11 meczów, w których strzelił 3 gole i dołożył do tego 1 asystę. Także w reprezentacji „Piona” nie ma ostatnio najlepszego czasu. Do siatki nie udało mu się trafić ani w Lidze Narodów, ani w żadnym z dwóch meczów mistrzostw świata, w których miał okazję pojawić się na boisku. Urodzony w Dzierżoniowie piłkarz mocno pracuje jednak, aby zmienić ten stan rzeczy.

To będzie już jedenasty taki finał MŚ z rzędu! Istotny akcent, o którym wielu kibiców nie ma pojęcia

Rajskie wakacje i ostry trening

Jako, że reprezentacja Polski pożegnała się z mistrzostwami świata już w 1/8 finału, większość naszych piłkarzy skorzystała z okazji i wybrała się na krótkie urlopy. Nie inaczej było w przypadku Krzysztofa Piątka, który wraz z żoną Pauliną wybrał się na iście rajskie wakacje. Trzeba przyznać, że w tak egzotycznych warunkach bardzo szybko można naładować baterię na resztę sezonu. „Piona” najwyraźniej lubi jednak aktywny wypoczynek, zdjęcia zamieszczone przez niego na Instagramie sugerują bowiem, że w trakcie wakacji nie miał zamiaru się oszczędzać. 27-latek łączył przyjemne z pożytecznym, pracując na siłowni oraz zwiedzając przepiękną okolicę podczas rowerowych przejażdżek. Pozostaje mieć nadzieję, że ciężka praca popłaci i wiosna będzie należała do Piątka! Poniżej możecie zobaczyć galerię z rajskich wakacji Krzysztofa oraz Pauliny Piątków.

