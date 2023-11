Krzysztof Piątek znów naładuje pistolety? Przed polskim napastnikiem derby Stambułu

Cracovia sięgnęła po symboliczną rózgę wobec swego piłkarza. „Nie możemy pozostać obojętni na to, co zrobił”

Niech strzela tak dalej!

Po strzelonych golach Krzysztof Piątek zawsze prezentuje oryginalną cieszynkę. Pokazuje gest, jakby strzelał z pistoletów. Czy pokona bramkarza Besiktasu Stambuł? - Liczę, że te premierowe gole, to początek czegoś dobrego, że znów będziemy oglądać Krzyśka takiego jak dawniej - powiedział Andrzej Bolisęga w rozmowie z "Super Expressem". - Uważam, że nie powiedział jeszcze także ostatniego słowa w reprezentacji Polski. Odblokował się i niech nie próbuje już cokolwiek zmieniać. Niech strzela tak dalej! - zaznaczył.

To jest ważne, żeby miał czystą głową

Były szkoleniowiec kadrowicza, że wspomniane bramki sprawią, że wzrośnie jego pewność siebie. - Jestem o tym przekonany, bo on zawsze był głodny i pazerny na gole - tłumaczył Bolisęga. - Gdy mu nie szło, to miałem wrażenie, że jest odizolowany. Był stonowany, a w mediach społecznościowych było o nim cicho. Strzelone gole są dla niego impulsem. Dały mu dużo pozytywnej energii. Widzę, że cieszy się tą sytuacją. To jest ważne, żeby miał czystą głową. Krzysiek lubi, gdy ma wsparcie kibiców. Taka sytuacja go mobilizuje. Mam nadzieję, że fani dodadzą mu jeszcze większej siły, że zacznie dobrze grać i strzelać, z czego wszyscy będą zadowoleni - dodał były trener polskiego napastnika w Lechii Dzierżoniów.

