Krzysztof Piątek znów wyciągnął pistolety! Co za gol reprezentanta Polski w Turcji [WIDEO]

Teraz Piątek dołożył cegiełkę do wygranej 3:2 u siebie z Alanyasporem w 20. kolejce ligi tureckiej. To było ważne trafienie, bo miało miejsce tuż przed przerwą. Pozwoliło gospodarzom na złapanie oddechu przed drugą częścią. Gospodarze wykonywali rzut rożny. Deniz Turuc dośrodkował na pole karne, a tam polski napastnik uśpił czujność obrońców rywali i uderzeniem piłki głową pokonał bramkarza. W ten sposób Istanbul BB prowadził 2:1. To już siódmy gol naszego rodaka w rozgrywkach.

Jego skuteczność ma wpływ na wyniki drużyny. Istanbul BB notuje w lidze już szósty mecz bez porażki, a łącznie z Pucharem Turcji to już siódme spotkanie. Ekipa ze Stambułu po słabym początku znacznie awansowała w tabeli. Zajmuje 9. miejsce. Teraz przed klubem Piątka mecz z Bolusporem w Pucharze Turcji (17.01), a następnie ligowe starcie z Fatih Karagumruk (21.01).

🇹🇷 Goal: Krzysztof Piątek | Başakşehir FK 2-1 Alanyasporpic.twitter.com/o1o94mvALQ— Ramirez🏆 (@CommonSensePL) January 13, 2024

