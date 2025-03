Krzysztofowi Piątkowi przed meczami kadry zaciął się pistolet. Nawet z karnego nie zdobył gola!

To on poprowadzi Biało-Czerwonych na Litwinów i Maltańczyków? Ekspert zaciera ręce, widząc formę Sebastiana Szymańskiego

Grudzień i styczeń były miesiącami nadzwyczajnej formy El Pistolero. - Niech nie zdejmuje nogi z gazu, bo ta jego skuteczność jest ważna także dla reprezentacji Polski. Przyda nam się w eliminacjach mistrzostw świata – mówił na początku roku Roman Kosecki, znakomicie znający ligę turecką.

I Piątek po tych słowach „Kosy” rzeczywiście się nie zatrzymywał. W styczniu (i w pierwszym dniu lutego) wręcz podkręcał swe osiągnięcia: gol w meczu z Galatasaray, dwa trafienia z Alanyasporem, wreszcie hat-trick z Samsunsporem: miał w tamtym momencie 18 goli na koncie i przewodził stawce strzelców w Süper Lig z osiemnastoma trafieniami!

Krzysztofowi Piątkowi przed meczami kadry zaciął się pistolet

Minęło od tamtej pory sześć tygodni, a polski napastnik tych goli… wciąż ma osiemnaście. Zagrał w tym czasie pięć spotkań ligowych i dwa w Pucharze Turcji, w których… nie „ukłuł” ani razu! Zdarzają mu się doskonałe okazje, w których jednak lepszy okazuje się bramkarz rywali. Tak było w meczu Basaksehiru z Trabzonsporem, w którym Ugurcan Cakir zatrzymał go między innymi w takiej sytuacji, jak ta poniżej.

Trabzonspor se va ganando al descanso vs Başakşehir gracias a este PARADÓN de Uğurcan Çakir vs Piatek. El portero es el MVP de los de Trebisonda este curso, pero también probablemente sea el mejor en su posición en Süper Lig (¿empatado con Berke Özer?). pic.twitter.com/Thd92YHHX3— Alejandro (@AleParra__) March 15, 2025

Nawet z karnego Krzysztof Piątek nie zdobył gola!

Co więcej, po zmianie stron Krzysztof Piątek dostał jeszcze lepszą okazję. Podszedł bowiem do „jedenastki” i… znów przegrał potyczkę z reprezentantem Turcji, który znakomicie wyczuł jego intencje! W ten sposób licznik trafień Polaka w Süper Lig nie drgnął, a on sam oddać musiał fotel lidera. Wyprzedził go – mając 20 trafień – Victor Osimhen z Galatasaray!

FB: Krzysztof Piątek specjalnie dla SE: - Pistolety wracają do formy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Polska zakwalifikuje się do finałów piłkarskich mistrzostw świata 2026? Taaaak! Niestety nie...