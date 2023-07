Kulesza odniósł się do afery ze Stasiakiem! Oficjalny komunikat szefa PZPN

Były kadrowicz o Fernando Santosie. "Ganiłbym tylko za to, że nie potrafił..."

Firma inszury.pl opublikowała oświadczenie, w którym wzięła odpowiedzialność za udział Mirosława Stasiaka w meczu wyjazdowym reprezentacji Polski przeciwko Mołdawii. Do oświadczenia skierowanego przez firmę odniósł się w specjalnym wpisie szef PZPN, Cezary Kulesza. Szef polskiej centrali piłkarskiej opisał sprawę i przeprosił pozostałych sponsorów kadry oraz kibiców reprezentacji narodowej.

Cezary Kulesza o zamieszaniu ze Stasiakiem. Specjalne oświadczenie szefa PZPN

- W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej ukazały się informacje dotyczące dołączenia do oficjalnej delegacji PZPN na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią pana Mirosława Stasiaka. W związku z przeszłością pana M. Stasiaka wywołało to olbrzymie kontrowersje. W ramach reakcji opublikowaliśmy oficjalny komunikat wyjaśniający, że na listę wyjazdową pana Mirosława Stasiaka wpisał jeden z naszych Partnerów. Zdecydowaliśmy się na lojalność wobec tego Partnera i podjęliśmy decyzję o nieujawnianiu jego danych. Dziś firma @InszuryPL opublikowała jednak komunikat, w którym wzięła odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. W tych okolicznościach możemy potwierdzić, że to właśnie ta firma wpisała na listę gości pana M. Stasiaka. Niestety, w naszym wczorajszym komunikacie znalazły się stwierdzenia mogące sugerować, że w sprawę zamieszani są Sponsorzy reprezentacji Polski. W związku z tym z całego serca pragnę przeprosić wszystkie firmy współpracujące z PZPN i reprezentacją Polski za negatywne emocje i bezpodstawne podejrzenia, jakie mogły paść w związku z całą sytuacją, a także wszystkich kibiców naszej kadry. Jednocześnie podkreślam, że takie zdarzenie nigdy nie powinno mieć miejsca i jako prezes PZPN pragnę stanowczo zadeklarować, że podjęliśmy już stosowne działania, aby uniknąć ich w przyszłości. - napisał Cezary Kulesza.