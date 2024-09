Laptop prawie nam spłonął, gdy otworzyliśmy to gorące zdjęcie Anny Lewandowskiej. Bikini wiele nie zasłaniało, ciało bogini!

Czwartek jest pierwszym dniem zmagań w Lidze Narodów 2024/25. Swój pierwszy mecz rozegrają również reprezentanci Polski, którzy znaleźli się w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szkocją. A rywalizację w Lidze Narodów zaczną od spotkania wyjazdowego z ostatnią z wymienionych drużyn. Dla biało-czerwonych będzie to pierwszy etap przygotowań do eliminacji do mistrzostw świata, które rozpoczną się na początku przyszłego roku. W kadrze nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego, który znów powinien wybiec w pierwszej jedenastce i z opaską kapitańską na ramieniu.

Lewandowska zachwyca w bikini

Bardzo często na meczach swojego męża pojawia się Anna Lewandowska, ale teraz trudno wyrokować, czy wybierze się za ukochanym do Szkocji, czy też do Chorwacji, gdzie reprezentacja Polska zagra już w niedzielę. To pytanie pozostaje otwarte, ale wiadomo, że Lewandowska nieustannie zachwyca formą i świetnie wyrzeźbionym ciałem, co widać po najnowszym zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych. I jak to bywa zazwyczaj, post Lewandowskiej zgarnął masę polubień oraz komplementów w komentarzach.

Fani komplementują Lewandowską

Tym razem Lewandowska pokazała się na rajskiej plaży, otoczonej skałami. Żona kapitana reprezentacji Polski miała na sobie jedynie fioletowe, dość skąpe bikini, które odsłaniało jej wysportowane ciało. - Ania wyglądasz super - czytamy w jednym z komentarzy. - Prześliczne są to zdjęcia - napisano w kolejnym z komentarzy. - Piękne okoliczności przyrody, a Pani figura to ogień! - komplementował Lewandowską fan.