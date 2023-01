Legenda rosyjskiej piłki zaatakowała Roberta Lewandowskiego. Zarzucono mu "shańbienie imienia", okrutne słowa

Nawałka ocenił Fernando Santosa. Taki warunek musi spełnić, aby wygrywać z Polską trofea, zero wątpliwości

Robert Lewandowski znalazł się na celowniku legendy Spartaka Moskwa i byłego selekcjonera kadry Rosji. Oleg Romancew stwierdził, że kapitan polskiej kadry shańbił swoje piłkarskie, dobre imie, a wszystko przez to, że zaczął w zeszłym roku otwarcie mówić o tym, że nie chce grać przeciwko Rosjanom. Padły ostre słowa.

Legenda rosyjskiej piłki atakuje Lewandowskiego. Padły ostre zarzuty

Mimo że od polskiego bojkotu reprezentacji Rosji i wykluczenia kadry "Sbornej" z międzynarodowego futbolu minął już niemalże rok, to w rosyjskim społeczeństwie nadal wyczuwalne jest zniesmaczenie do polskiej kadry. Oliwy do ognia dolał właśnie legendarny szkoleniowiec Spartaka Moskwa, Oleg Romancew, który stwierdził, że Robert Lewandowski, nie chcąc grać przeciwko Rosji shańbił swoje imię.

- Chciałbym myśleć, że gracze nie mają z tym nic wspólnego. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, żeby wielcy Pele i Maradona, niech Bóg ich błogosławi, mogli powiedzieć to, co powiedział Lewandowski, który na zawsze zszargał swoje piłkarskie imię - powiedział Oleg Romancew.