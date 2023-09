Lukas Podolski nie gryzł się w język mówiąc o reprezentacji Polski. Bezwzględna ocena legendy, jednoznacze słowa o Lewandowskim

Tak Jan Tomaszewski nazwał Michała Probierza! Zaapelował do selekcjonera reprezentacji Polski "Do jasnej cholery!" [TYLKO U NAS]

Zawirowanie wokół reprezentacji Polski znów było ogromne. W połowie ubiegłego tygodnia stało się jasne, że z pracą pożegna się Fernando Santos i rozpocznie się poszukiwanie nowego selekcjonera. Od początku mówiło się przede wszystkim o dwóch nazwiskach: Michale Probierzu i Marku Papszunie. Cezary Kulesza zadecydował, że da szansę dotychczasowemu trenerowi kadry U-21, a więc Probierzowi.

Zadaniem nowego selekcjonera jest wyciągnięcie kadry z kryzysu i walka o awans na Euro 2024. Lukas Podolski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty powiedział, że problem reprezentacji nie leży tylko w osobie trenera. - Przecież problemem na pewno nie jest tylko selekcjoner. Może nie śledzę tego aż tak bardzo, nie jestem w środku, ale przecież w Polsce co chwila jest zmiana na tym stanowisku - zauważył piłkarz Górnika Zabrze.

Podolski podkreślił również, że odebranie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu zakończyłoby się wielką burzą. - Nie jestem w szatni polskiej reprezentacji, nie znam relacji między piłkarzami, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat. To nie mój problem. Natomiast pewne jest jedno: gdyby zabrali opaskę Lewandowskiemu, to na pewno byłaby, jak to się mówi po śląsku, haja. Czyli, awantura. Ale ja się w to wszystko nie mieszam. Mam co robić - podsumował zawodnik.