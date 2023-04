Łukasz Fabiański zdradził, co naprawdę Czesi myślą o meczu z Polską. Usłyszał to w szatni

Fabiański przez lata był jednym z kluczowych punktów reprezentacji Polski, ale zmieniło się to po Euro 2020. Wówczas postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę i w pełni skupić się na ostatnich latach gry w piłkę w klubie. Od 5 lat jest on ostoją West Hamu, gdzie grają też m.in. Tomas Soucek i Vladimir Coufal. Ci dwaj przyczynili się do wielkiego zwycięstwa Czech z Polską 3:1 w pierwszym meczu eliminacji do Euro 2024 i mogli później pograć na nosie klubowemu koledze. Fabiański zdradził w rozmowie z Canal+ Sport, że już przed meczem Czechy - Polska sporo rozmawiał z czeskimi kolegami. Okazuje się, że byli oni zaniepokojeni starciem z Polakami, dzięki czemu to zwycięstwo smakuje im jeszcze lepiej.

Łukasz Fabiański usłyszał w szatni, co Czesi myślą o meczu z Polską

- Najpierw pouśmiechali się pod nosem, dopiero później chwilę porozmawialiśmy. Przede wszystkim byli bardzo szczęśliwi z faktu, że wygrali z Polską - przyznał niespełna 38-latek. - Przed samym zgrupowaniem, gdy rozmawiałem z Tomasem i Vladimirem, obaj mocno obawiali się naszej reprezentacji. Wymieniali poszczególnych piłkarzy i porównywali obie ekipy. Doszli do wniosku, że na prawie każdej pozycji Polacy mają lepszych zawodników, ale na boisku okazało się inaczej. Było to dla nich pozytywne zaskoczenie, że zdołali wygrać - dodał.

Czesi nie popisali się jednak w drugim meczu eliminacji, w którym sensacyjnie zremisowali z Mołdawią 0:0. Fabiański zdradził, że Soucek i Coufal mocno to przeżyli. Wobec zwycięstwa Polski z Albanią sytuacja w grupie E jest całkowicie otwarta. W najbliższej kolejce Biało-Czerwoni zagrają właśnie z Mołdawią, a Czechy z Wyspami Owczymi.

