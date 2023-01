i Autor: Tomasz Radzik / SE Łukasz Piszczek

Pilne informacje!

Łukasz Piszczek w reprezentacji Polski! Media podają pilną wiadomość, wielki powrót!

Łukasz Piszczek ma trafić do reprezentacji Polski! Były obrońca kadry i Borussii Dortmund ma wrócić do drużyny narodowej w roli jednego z asystentów nowego trenera, Fernando Santosa. O powrocie Piszczka do nowej roli poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz portalu "meczyki.pl", Tomasz Włodarczyk.