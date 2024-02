Marcin Bułka znów to zrobił. Gwiazdor Nicei idzie na rekord we Francji, zapisze się w historii ligi?

Zbigniew Boniek bezlitośnie wypalił do Roberta Lewandowskiego. Nie może już tego słuchać. Były prezes PZPN nie miał skrupułów

W wyjazdowym meczu z Brestem miał dwie interwencje i najważniejsze, że znów zachował czyste konto, a jego zespół zremisował bezbramkowo. W ten sposób polski bramkarz już po raz trzynasty nie dał się pokonać w lidze, co jest najlepszym wynikiem w rozgrywkach. Za jego plecami jest Lucas Chevalier z Lille, który nie dał się pokonać w dwunastu meczach. Podium uzupełnia Brice Samba z Lens, który czyste konto zachował w dziesięciu meczach. Rekord bramkarski w Ligue 1 wynosi 21 spotkań na zero z tyłu. Taki dorobek osiągnęło przed laty trzech bramkarzy. Pierwszym był Salvatore Sirgiu z PSG (sezon 2021/13). Następnym był Vincent Enyeama z Lille (sezon 2013/14). Trzecim okazał czy Lille (sezon 2021/22). Czy polski kadrowicz zbliży się nawiąże do tego trio, a może przekroczy tę barierę?

W tym sezonie puścił najmniej goli

Ponadto nasz rodak może pochwalić się także tym, że Nicea ma najlepszą obronę w Ligue 1. Bułka w 20 spotkaniach puścił tylko dziewięć goli. Nicea zajmuje drugie miejsce ze stratą osiem punktów do prowadzącego Paris Saint Germain. Teraz przed polskim golkiperem starcie z Montpellier w Pucharze Francji, a następnie walka z Monako o ligowe punkty.

