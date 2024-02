Qendrim Zyba sprawił sobie prezent na urodziny. Reprezentant Kosowa o transferze do Legii

To miał być niespodziewany powrót do ekstraklasy, w klubie bardzo się do pomysłu zapalono. Odpowiedź była krótka

Zyba to środkowy pomocnik. To on ma zastąpić Bartosza Slisza, który został sprzedany do Atlanty United. Nowy nabytek został wypożyczony z FC Ballkani do końca sezonu. Jeśli udowodni przydatność, to zostanie wykupiony i wtedy zwiąże się ze stołecznym klubem umową na 2,5 roku. Będzie występował z numerem 11.

Kosowianin jest podekscytowany transferem do Legii. - Trafiłem do wymarzonego miejsca - powiedział Zyba, w rozmowie z klubowym portalem ekipy z Łazienkowskiej. - Lepszego prezentu urodzinowego nie mogłem sobie wyobrazić. Zawsze walczę do końca, nigdy się nie poddaję. W mecz i trening wkładam całe serce - zaznaczył.

Wydaje się, że nowy pomocnik ma wszystko, aby wywalczyć sobie miejsce w wyjściowym składzie. Doświadczenie zdobywał w europejskich pucharach oraz kadrze Kosowa, w której wystąpił w czterech meczach.- Zyba grał bardzo dużo i regularnie w klubie - tłumaczył Jacek Zieliński, dyrektor sportowy, cytowany przez klubowe media. - Jego profil: dobrze atakuje, ale też broni, pasuje do naszego ustawienia - wyznał przedstawiciel Legii.

