Piotr Zieliński podpadł prezydentowi Napoli. Aurelio De Laurentiis wydał wyrok na polską gwiazdę mistrza Włoch

Od kilku tygodni włoskie media informowały, że Zieliński nie przedłuży kontraktu z mistrzem Włoch, który obowiązuje do końca sezonu. Kadrowicz łączony był m.in. z przejściem do Interu Mediolan. Jednak do tej pory nic nie zostało oficjalnie ogłoszone. Jednak całe to zamieszanie z Polakiem i jego umową zdenerwowało prezydenta Napoli, który teraz mści się na nim. Władze mistrza Włoch zdecydowały się skreślić reprezentanta Polski z listy zawodników zgłoszonych do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wprawdzie brzmi to jak żart, ale niestety, to smutna prawda. Bo kto usuwa kluczowego piłkarza przed rywalizacją z Barceloną w 1/8 finału tych elitarnych rozgrywek?

Mimo że De Laurentiis wydał wyrok na Zielińskiego, to samopoczucie ma doskonałe. W każdym razie uważa, to za stosowną decyzję i nie ma sobie nic do zarzucenia. Włoskie media dopytywały go o powody skreślenia polskiego asa. Tłumaczył, że to nie jest złośliwość. Kokietował słowami, że Zieliński jest wspaniałym człowiekiem i klasowym piłkarzem. Ale po sezonie odchodzi, że dokonał wyboru...

Decyzja De Laurentiisa oburzyła włoskie media, które uważają, że Zieliński, jako legenda Napoli, nie zasłużył na takie traktowanie. Ale prezydent w tej kwestii ma jednak inne zdanie.

