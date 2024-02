Ernest Muci o transferze, celu na ten rok. Gwiazda Legii tak stawia sprawę

To miał być niespodziewany powrót do ekstraklasy, w klubie bardzo się do pomysłu zapalono. Odpowiedź była krótka

„Super Express”: - Jak się czujesz przed startem rundy rewanżowej?

Ernest Muci: - Jestem bardzo podekscytowany. Przez ostatni miesiąc bardzo ciężko pracowaliśmy w Turcji i Warszawie. Cieszymy się, że wciąż jesteśmy na dobrej drodze do mistrzostwa i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby go zdobyć. Jesteśmy optymistami i uważam, że jesteśmy w stanie wywalczyć tytuł. Myślę, że nie wszyscy w nas wierzą, ale najważniejsze, że my wierzymy w siebie i mam nadzieję, że nam się to uda.

- Sytuacja w tabeli jest jednak bardzo trudna, macie 9 punktów straty do lidera.

- Wiem, że jest trudno, ale tak to jest w Ekstraklasie. Trudno jest grać przeciwko każdemu zespołowi w tej lidze. Ale my wierzymy w siebie, jesteśmy dobrym zespołem. Pokazywaliśmy to wiele razy, zrobimy to i teraz.

- Wszyscy mówią o twoim potencjalnym transferze. Czy o tym myślisz?

- Na pewno każdy zawodnik o tym myśli, ale ja muszę pozostać skupiony na piłce nożnej. Moi trenerzy, ja i mój zespół musimy wciąż doskonalić się w Legii. Myślę, że mam jeszcze dużo do zrobienia i wciąż to nie czas na transfer. Czuję się tu szczęśliwy, jak w domu, więc nie myślę teraz o transferze.

- Chciałbym zapytać o nowego zawodnika, Ryoyę Morishitę. Jest dobrym graczem?

- Tak, to bardzo dobry zawodnik. Myślę, że dział skautingu wykonał dobrą robotę, wynajdując go. Myślę, że bardzo nam pomoże, bo świetny zawodnik. Nasi wahadłowi, Kun, Gil Dias i Morishita, to bardzo dobrzy piłkarze. Fajnie, że będziemy mieli go w następnej rundzie. Mam nadzieję, że bardzo dobrze zaadaptuje się w tej lidze, na pewno będziemy go potrzebować.

