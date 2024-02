i Autor: Cyfra Sport Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski

Strzelają aż miło

Polskie strzelby straszą Estonię! Powalczą o koronę króla strzelców?

Przed reprezentacją Polski w marcu mecz z Estonią w półfinale baraży o awans na EURO 2024. Nasze strzelby już straszą rywali. W końcu przebudził się as Barcelony Robert Lewandowski (36 l.). Na fali wznoszącej jest za to napastnik Istanbul BB Krzysztof Piątek (29 l.). Znów odpalił w Turcji pistolety, które pokazuje po strzelanych golach. Czy to będzie duet na Estonię?