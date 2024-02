Paweł Wszołek zapytany o reprezentację Polski. "Nie mogłem w nocy spać"

„Super Express”: - Przygotowany do rundy wiosennej?

Paweł Wszołek: - Zdrowy, a to chyba najważniejsze. Wyleczyłem się, bo zmagałem się z przywodzicielem ostatnio. Ciężko pracowaliśmy w Turcji, więc jestem pewien, że będzie to dla nas udana runda.

- Patrząc jesienią na skład Legii, to akurat nazwiska Wszołek można było niemal za każdym razem oczekiwać w pierwszej „11”. Czujesz trudy poprzedniej rundy?

- Szczerze mówiąc, ciężko było czuć trudy, bo mecze były co trzy dni, nawet się więc o tym nie rozmyślało. Nie czułem się jakoś zmęczony. Celem jest to, żeby być w stu procentach przygotowanym na każde spotkanie. Bardziej dawał mi o sobie znać przeciążony przywodziciel, ale to też nie był jakiś wielki problem. Czuję się dobrze. To jest najważniejsze i mam nadzieję, że ta runda będzie lepsza niż poprzednia.

- Serial „Legia. Do końca” mówi o poprzednim sezonie, dla Legii szalonym, ale ten sezon jest niemniej szalony dla was.

- Dzięki serialowi Amazona, którego produkcja naprawdę robi wrażenie, kibice zobaczą nas jako ludzi, nie tylko jako piłkarzy i trenerów, którzy mają swoje emocje, odczucia. I to chyba było najważniejsze. Nie był to idealny sezon, bo koniec końców brakowało mistrzostwa Polski. A my o to zawsze gramy. Ale na pewno był to sezon dobry, zważywszy na to, że nastąpił po takim, jaki wcześniej mieliśmy (Legia w sezonie 2021/22 walczyła o utrzymanie – red.). W każdym roku trzeba walczyć o mistrzostwo, Puchar Polski i grę w europejskich pucharach. Ta przygoda w Europie wygląda dobrze w naszym wykonaniu, ale w Ekstraklasie mamy dużo do udowodnienia i wiele do poprawy.

- Jak odbierasz nowego piłkarza Legii, Morishitę?

- Dobry piłkarz, szybko się zaadaptował w drużynie, ale to też dobry człowiek i myślę, że da się poznać z dobrej strony w Legii i nam pomoże.

- Jesienią po dłuższej przerwie wróciłeś do reprezentacji. Serce mocniej zabiło, kiedy to powołanie przyszło?

- Powrót do reprezentacji po tak długim czasie to był jeden z moich celów, które sobie założyłem. Cieszę się, że to się udało. Kiedy dowiedziałem się o powołaniu, to mimo że już jestem doświadczonym zawodnikiem, nie mogłem spać tej nocy, byłem ogromnie szczęśliwy. Ale nie chcę na tym poprzestać, trzeba robić dalej swoje, każdego dnia udowadniać ciężką pracę, że się na tę kadrę zasługuje.