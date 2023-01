Mateusz Klich już oficjalnie w lidze MLS. Jego nowy trener, a w przeszłości znakomity piłkarz jest zachwycony

Transfer Klicha do klubu z Waszyngtonu był formalnością, od momentu gdy ten rozstał się z Leeds. Dzisiaj za pośrednictwem mediów klubowych D.C. United ogłosił oficjalnie pozyskanie polskiego piłkarza. Będzie miał w klubie status "Designated Player", co oznacza, że będzie jednym z najlepiej zarabiających w drużynie, a jednocześnie wartość jego kontraktu nie będzie wliczana do limitu budżetu płacowego klubu. Przyjście Klicha bardzo ucieszyło trenera D.C. United – Wayne’a Rooneya. - Mateusz to klasowy pomocnik, który wniesie do naszego składu doświadczenie z gry na najwyższym poziomie. Obserwowałem go od momentu, gdy pomógł Leeds w awansie do Premier League – powiedział Rooney, znakomity przed laty piłkarz reprezentacji Anglii, który przez 15 lat grał w klubach Premier League.

Rooney był zwolennikiem ściągnięcia polskiego piłkarza, który w ostatnich miesiącach stracił miejsce w podstawowym składzie Leeds. - Jego wizja, podania i umiejętność strzelania goli będą stanowiły dla nas ogromny atut w nadchodzącym sezonie – dodał Rooney. Klich właśnie w Anglii osiągnał swój najwyższy poziom, kiedy trafił do Leeds pod skrzydła Marcelo Bielsy. Wcześniej po wyjeździe z Cracovii nie potrafił przebić się w Bundeslidze w VfL Wolfsburg. Później ze zmiennym szczęściem grał w PEC Zwolle, FC Kaiserslautern, Twente Enschede czy FC Utrecht. Niespełna 33-letni piłkarz ma na koncie 41 występów w reprezentacji, w których strzelił 2 gole.

