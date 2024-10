Maxi Oyedele – rodzice. Tak wychowywał się reprezentant Polski. Ojciec gwiazdora Legii ujawnił prawdę o dzieciństwie piłkarza

To on powiódł Biało-Czerwonych do wielkiej wygranej z Portugalią. Euzebiusz Smolarek zdradził nam, co usłyszał wtedy od selekcjonera

Maxi Oyedele w listopadzie skończy 20 lat. Urodził się w Manchesterze jako syn Polki i Nigeryjczyka. Mógł grać w angielskiej, polskiej, ale również nigeryjskiej kadrze. Jak można przeczytać w artykule TVP Sport - Oyedele regularnie odwiedzał babcię, która mieszka pod Zieloną Górą. Stąd podstawowy język polski, którym się posługuje, który można było usłyszeć w rozmowie z Polsatem Sport po meczu z Betisem Sevilla.

W marcu 2022 roku Oyedele zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 18. Zespół prowadzony przez Marcina Brosza zremisował z młodzieżówką ze Szwajcarii 2:2. Harmonijny rozwój w Manchesterze i w młodzieżówce nikogo nie dziwiły. Zaskoczył wielu transfer do Legii Warszawa. Oyedele zaliczył udany – wspomniany – mecz z Betisem (lekko ponad 80 minut) i dwa spotkania w ekstraklasie: z Górnikiem Zabrze i Jagiellonią Białystok. Tak szybka reakcja selekcjonera Michała Probierza i powołanie do dorosłej reprezentacji było zaskoczeniem. Jeszcze większą niespodzianką może być sobotni debiut w meczu z Portugalią. Serwis meczyki.pl donosi nawet, że Oyedele z Portugalczykami może wystąpić jako zawodnik podstawowego składu.

Gry z orłem na piersi by nie było, gdyby ojciec mocniej namawiał go na grę w reprezentacji Nigerii. Ayo Oyedele w rozmowie z TVP Sport powiedział jednak tak: – Myślę, że bliżej mu jest do Polski niż do Nigerii, z której pochodzę i której barwy także mógłby reprezentować. W Afryce był tylko raz w życiu, a u was jest dość często – ponad dziesięć razy przyleciałem tu wraz z nim. Chociaż wychował się w Anglii, w Polsce zawsze czuł się dobrze. to jego drugi dom. Zna kulturę i język.

PZPN obserwował go na długo przed debiutem w juniorskiej reprezentacji. Mówi się, że od samego początku był nastawiony na grę w polskiej kadrze, nikt zaś nie potwierdził oficjalnego zainteresowania ze strony nigeryjskiej. Anglicy mogli nie zdążyć zawiesić na nim oka, mając do wyboru bardzo dużo utalentowanej młodzieży. – Gdy miał szesnaście lat, odezwał się do niego skaut PZPN w Wielkiej Brytanii, Przemysław Soczyński. Syn od razu się zainteresował grą w reprezentacji Polski i zarejestrowaliśmy go w bazie – wyznał w rozmowie z TVP Sport Oyedele senior, który ma więc spory udział w tym, że Maxi Oyedele jest dziś w Polsce i może niedługo stać się reprezentantem Polski.