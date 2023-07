Media: skandal w reprezentacji Polski. Skazany za korupcję miał lecieć z piłkarzami, szokujące informacje

Fernando Santos odpowiada na zarzuty. Media i kibice mu to wyrzucali, teraz wyjawił całą prawdę

Po tych słowach Fernando Santos się wścieknie! Do tej pory nikt nie zwracał uwagi na ten szczegół, jasne stanowisko

Wychodzą nowe, skandaliczne informacje w sprawie reprezentacji Polski. Według doniesień "WP. SportoweFakty" przy okazji meczu kadry z Mołdawią, na pokładzie samolotu z drużyną narodową znalazł się Mirosław Stasiak - były działacz piłkarski, który został skazany za korupcję. Dziennikarze powołali się na zeznania anonimowego działacza polskiej federacji piłkarskiej.

Skazany za korupcję miał lecieć z reprezentacją Polski. Szokujące ustalenia

- Gdy zobaczyłem, jak Mirosław Stasiak wsiada na lotnisku w Warszawie do samolotu z reprezentacją i działaczami PZPN, to ze zdumieniem przecierałem oczy. Kolega zażartował, że na kolejny mecz z Albanią powinniśmy zabrać Ryszarda Forbricha, czyli słynnego "Fryzjera", szefa mafii ustawiającej mecze w Polsce - opowiadał dziennikarzom anonimowy członek PZPN.

Mirosław Stasiak jest postacią niezwykle kontrowersyjną w polskiej piłce nożnej. Były prezes Ceramiki Opoczno i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski został skazany w 2011 roku za 43 czyny dotyczące ustawienia lub próby ustawienia meczów na trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Do tego miał zapłacić 195 tys. zł grzywny. Swoją karę względem biznesmena wymierzył także PZPN, dyskwalifikując go dożywotnio ze struktur związku. Kara ta została skrócona do 10 lat w 2016 roku.