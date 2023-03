i Autor: Cyfra Sport Fernando Santos

Wszystko ujawnili!

Media ujawniły tajną listę Fernando Santosa. To właśnie Ci piłkarze mogą reprezentować Polskę, ciekawe nazwiska

Fernando Santos już niebawem przedstawi ostateczną listę piłkarzy, którzy pojawią się na pierwszym zgrupowaniu reprezentacji Polski. "Sport.pl" dotarł do informacji, jakoby Portugalczyk wypatrzył sobie już listę graczy, a nawet miał w piątek rozesłać do klubów szeroką listę piłkarzy, którzy mają być gotowi na marcowe zgrupowanie. Dziennikarze portalu dotarli do pewnych informacji wskazujących na to, kogo możemy zobaczyć na liście powołanych. Będą to bez wątpienia ciekawe nazwiska.