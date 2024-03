Miażdżąca opinia Polaków o Cezarym Kuleszy. Oto, co według nich powinien zrobić, jeśli reprezentacja przegra baraże

Kamil Grosicki o zawalonych eliminacjach, energii, awansie na EURO. Przywołał trenera Probierza i prezesa Kuleszę, powtórzą to w kadrze?

Musieli to zrobić

Były kapitan Biało-Czerwonych dzieli się swymi prognozami na baraże. Jaśniej się nie da, powiedział to bardzo głośno

Cezary Kulesza powinien podać się do dymisji, jeśli baraże będą nieudane?

Targany od miesięcy aferami PZPN ma przed sobą gorący i kluczowy okres. Awans na Euro 2024 pozwoliłby przynajmniej na jakiś czas złagodzić negatywną aurę wokół związku, ale brak promocji na turniej sprawi, że wybuchnie trzęsienie ziemi.

- Jak nie ma wyniku, to zawsze jest trzęsienie. My, jako Polski Związek Piłki Nożnej, wszystko zrobimy, żeby nasi piłkarze mieli dobre warunki. Stworzymy takie warunki, żeby mogli rozegrać te mecze barażowe, jesteśmy na to już przygotowani. Jestem pewny, że awansujemy na Euro – mówił nam kilka tygodni temu Kulesza.

Cezary Kulesza: Żeby stwierdzić, że ktoś jest pijany, trzeba dać mu alkomat [WYWIAD]

Choć mało prawdopodobne jest to, że prezes poda się do dymisji, to właśnie takiej reakcji po nieudanych barażach oczekiwaliby kibice. Fani są wściekli po spapranych po całości eliminacjach, a porażka w barażach jeszcze podkręciłaby negatywne emocje. Polacy zapytani o przyszłość Kuleszy aż w 72 procentach przypadków stwierdzili, że brak awansu na Euro powinien równać się dymisji prezesa. Tylko 28 procent pytanych jest przeciwnego zdania.

Sondaż zrealizowany dla Super Expressu przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17 marca 2024 roku metodą CAWI na próbie 1072 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.