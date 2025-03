Matty Cash wyszedł z hotelu i został otoczony. Co za sceny z udziałem reprezentanta Polski [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Do końca było dużo spekulacji, gdyż w meczach Ligi Narodów selekcjoner dawał praktycznie na przemian szansę Łukaszowi Skorupskiemu i Marcinowi Bułce, chcąc w ten sposób wybrać lepszego z nich. Rywalizacja między nimi zaczęła się w momencie, gdy po finałach Euro w Niemczech, Wojciech Szczęsny ogłosił pożegnanie z reprezentacją. Za kadencji Probierza, Skorupski wystąpił łącznie w sześciu meczach, a Bułka w trzech. Wielu fachowców oraz byłych bramkarzy twierdzi, że hierarchia powinna być ustalona dużo wcześniej przed eliminacjami do MŚ.

Poznaliśmy ją dzisiaj, gdy Probierz ogłosił, że bramkarzem numer 1 w eliminacjach do MŚ będzie bramkarz Bolonii, Łukasz Skorupski. - Jeśli chodzi o eliminacje, to w bramce rozpocznie Łukasz Skorupski. Wierzę, że będzie to dobry wybór i będzie silnym punktem zespołu – oznajmił Michał Probierz na konferencji prasowej.

Na pewno 33-letni Skorupski jest bramkarzem bardziej doświadczonym z racji wieku, jak i stażu w kadrze, bo zadebiutował już w grudniu 2012 roku i ma na koncie 14 występów. W bieżącym sezonie zbierał cenne doświadczenie w Lidze Mistrzów, w której występowała Bologna. 26-letni Bułka pierwszy raz zagrał w listopadzie 2023 roku w meczu z Czechami zremisowanym 1:1. Do tej pory stawał 4 razy w reprezentacyjnej bramce. Jest on piłkarzem francuskiej Nicei.

