Michał Probierz miał podjąć decyzję! Wiemy, kiedy będą powołania, to może być kluczowy moment!

Reprezentacja Polski w tym roku ma przed sobą jeszcze dwa spotkania. "Biało-Czerwoni" zagrają ostatni mecz eliminacji mistrzostw Europy i zrobią to w spotkaniu przeciwko Czechom. Ten mecz może być kluczowy w kontekście przyszłości Polaków na mistrzostwach Europy. Oprócz tego, kadra zagra towarzysko z Łotwą. Portal "sport.pl" podał datę, kiedy Michał Probierz powoła piłkarzom, którzy powalczą o dobre wyniki w tych meczach. Miejmy nadzieję, że drużyna wytypowana przez selekcjonera nie zawiedzie i dostarczy kibicom jak najwięcej dobrych emocji.

Wtedy Michał Probierz powoła piłkarzy na mecze reprezentacji Polski. Media podają informację

Jak podaje portal "sport.pl", terminem, w którym Michał Probierz poda skład na mecze reprezentacji Polski jest 9 listopada 2023 roku. Ma to się stać po meczach polskich klubów w pucharach europejskich. Przypomnijmy, że wtedy to właśnie Legia Warszawa zmierzy się przy Łazienkowskiej w Warszawie z bośniackim Zrinjski Mostar, a o 21:00 dojdzie do pojedynku między Rakowem Częstochowa ze Sportingiem CP na wyjeździe.